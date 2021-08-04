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Известия.ru

Глава NASA рассказал о перспективах модуля «Наука»

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: REUTERS/Joe Skipper

Глава NASA Билл Нельсон в ходе конференции, посвященной эксплуатации Международной космической станции (МКС), рассказал, что присоединение к МКС российского модуля «Наука» будет способствовать развитию сотрудничества РФ и США.

«Успешное добавление многоцелевого лабораторного модуля поспособствует продолжению нашего сотрудничества с русскими. Я взволнован тем, что сулит нам будущее: «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и с учетом нашего продвижения в космос и на Марс», — сказал Нельсон во вторник, 3 августа.

По его словам, на прошлой неделе космическим ведомствам обеих стран пришлось пережить «немного незапланированного волнения», когда произошел инцидент, связанный с «Наукой».

В прямом взаимодействии друг с другом российским и американским специалистам удалось оперативно восстановить ориентацию МКС и обеспечить безопасность экипажа, сказал Нельсон.

Ранее, 29 июля, модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Позднее космонавтам удалось их отключить.

По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, внезапное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда», добавил он.

1 августа руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль сообщил, что МКС совершила почти полтора оборота во время данного инцидента. По оценкам NASA, из-за неожиданного включения двигателей на модуле «Наука» МКС повернулась на 45 градусов.


Первоначально запуск модуля «Наука» к МКС планировался в 2007 году, но множество раз переносился из-за нехватки средств на его строительство или по другим причинам.

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе, не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

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