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Российская газета

Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе на VII Армейских международных играх. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств. Во вторник на совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что география Игр значительно расширилась. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии.

По словам министра, традиционно на Играх будет работать "Клуб болельщиков". Также пройдут тематические фестивали и мастер-классы. В парке "Патриот" гости и участники соревнований смогут посетить музей Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. "Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что второй раз подряд Игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "АРМИЯ", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. "Для наших зарубежных партнеров мы проведем Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка", - сообщил министр.

По его словам, на Форуме также будет представлена специализированная экспозиция "Арктика", которая познакомит посетителей с перспективными образцами военной техники, применяемой в Арктической зоне. Помимо этого, к проводимому в России Году науки и технологий приурочено создание тематического кластера технологий искусственного интеллекта, а также радиоэлектронных и информационных технологий.

По предварительным заявкам, участие в Форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч образцов продукции. На его площадках планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству. Наиболее знаковыми из них, по оценке Шойгу, станут конгресс "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", а также конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса России.

"Не вызывает сомнений, что раз от раза популярность Форума растет как у граждан Российской Федерации, так и у наших иностранных партнеров. Рассчитываем, что и в этом году интерес к нему будет не меньшим. На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство", - проинформировал министр обороны.

Он подчеркнул, что пристальное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности. "Все этапы Армейских игр и работа Форума спланированы с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований, а участники состязаний вакцинированы против новой коронавирусной инфекции", - сообщил Шойгу.


Юрий Гаврилов

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