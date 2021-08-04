Boeing перенесла тестовый запуск к МКС корабля Starliner

В компании отметили, что скоро опубликуют подробности

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing перенесла запланированный на вторник тестовый запуск в беспилотном режиме корабля Starliner к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте компании.

"Мы подтверждаем, что сегодняшний тестовый запуск корабля Starliner отменен", - указывается в заявлении. В Boeing отметили, что в скором времени опубликуют подробности. Ранее сообщалось, что на случай отмены во вторник дополнительное окно запуска намечено на 4 августа.

В минувшую пятницу запуск Starliner перенесли на эту неделю после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Позднее в Роскосмосе пояснили, что запуск Starliner был перенесен в связи с погодными условиями.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС изначально был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.