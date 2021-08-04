Войти
ТАСС

Boeing перенесла тестовый запуск к МКС корабля Starliner

342
0
0
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

В компании отметили, что скоро опубликуют подробности

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing перенесла запланированный на вторник тестовый запуск в беспилотном режиме корабля Starliner к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте компании.

"Мы подтверждаем, что сегодняшний тестовый запуск корабля Starliner отменен", - указывается в заявлении. В Boeing отметили, что в скором времени опубликуют подробности. Ранее сообщалось, что на случай отмены во вторник дополнительное окно запуска намечено на 4 августа.

В минувшую пятницу запуск Starliner перенесли на эту неделю после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Позднее в Роскосмосе пояснили, что запуск Starliner был перенесен в связи с погодными условиями.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС изначально был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
10.08.2020
Рогозин бросил вызов Маску
23.12.2019
NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
31.10.2019
По просьбе США американец заменит японца в следующем экипаже МКС - источник
10.11.2016
Итоги авиасалона Airshow China 2016
20.05.2015
Рогозин видит в "Роскосмосе" инструмент возрождения национальной гордости
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 16:37
  • 9
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 16:36
  • 124
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 04.08 16:29
  • 3
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 04.08 16:26
  • 8203
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 16:22
  • 3
Видали мы ваши «Стелсы»!
  • 04.08 16:17
  • 33
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 04.08 16:13
  • 4
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 16:05
  • 2
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 04.08 15:39
  • 167
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 13:45
  • 1
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
  • 04.08 13:37
  • 111
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.08 13:34
  • 1
Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»
  • 04.08 11:24
  • 2
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
  • 04.08 11:08
  • 3
Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике
  • 04.08 00:26
  • 10
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России