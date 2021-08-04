Войти
Интерфакс-АВН

Российская подлодка, оснащенная "Калибрами", провела торпедные стрельбы в Балтийском море

455
0
0
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Российская дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", выполнила условные торпедные стрельбы в Балтийском море, сообщила пресс-служба Балтийского флота (БФ) во вторник.

"Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел условные стрельбы торпедным оружием из подводного положения по подводной цели, в роли которой выступила дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

"Краснодар" - российская ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота. Четвёртый корабль в серии из 6 единиц проекта 636.3 "Варшавянка".

"Петропавловск-Камчатский" - подводная лодка, построенная для Тихоокеанского флота. Сообщалось, что две подлодки - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - отрабатывают задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
БФ
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
27.12.2019
Главные достижения российской "оборонки" 2019 года
20.08.2018
Живучий "Палтус". Почему Россия делает ставку на дизельные субмарины
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
04.04.2018
Флотский реестр. Какие корабли усилят ВМФ России к 2020 году
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 16:37
  • 9
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 16:36
  • 124
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 04.08 16:29
  • 3
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 04.08 16:26
  • 8203
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 16:22
  • 3
Видали мы ваши «Стелсы»!
  • 04.08 16:17
  • 33
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 04.08 16:13
  • 4
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 16:05
  • 2
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 04.08 15:39
  • 167
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 13:45
  • 1
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
  • 04.08 13:37
  • 111
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.08 13:34
  • 1
Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»
  • 04.08 11:24
  • 2
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
  • 04.08 11:08
  • 3
Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике
  • 04.08 00:26
  • 10
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России