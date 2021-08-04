Российская подлодка, оснащенная "Калибрами", провела торпедные стрельбы в Балтийском море

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Российская дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", выполнила условные торпедные стрельбы в Балтийском море, сообщила пресс-служба Балтийского флота (БФ) во вторник.

"Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел условные стрельбы торпедным оружием из подводного положения по подводной цели, в роли которой выступила дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

"Краснодар" - российская ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота. Четвёртый корабль в серии из 6 единиц проекта 636.3 "Варшавянка".

"Петропавловск-Камчатский" - подводная лодка, построенная для Тихоокеанского флота. Сообщалось, что две подлодки - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - отрабатывают задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.