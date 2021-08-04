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Интерфакс-АВН

Белорусские пограничники начали комплексное оперативно-тактическое учение на границе с ЕС

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой началось во вторник, говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

"С Гродненской погрангруппой (Гродненская область граничит с Литвой и Польшей - ИФ) проводится комплексное оперативно-тактическое учение. Оно продлится до 12 августа", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что учение предусматривает три этапа, в ходе которых "будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории".

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Проекты
Военные учения
Евросоюз
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