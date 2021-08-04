Белорусские пограничники начали комплексное оперативно-тактическое учение на границе с ЕС

Минск. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой началось во вторник, говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

"С Гродненской погрангруппой (Гродненская область граничит с Литвой и Польшей - ИФ) проводится комплексное оперативно-тактическое учение. Оно продлится до 12 августа", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что учение предусматривает три этапа, в ходе которых "будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории".