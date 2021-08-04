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Интерфакс-АВН

Вашингтон призывает талибов немедленно прекратить огонь в Афганистане

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Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Кабул. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Посольство США в Афганистане призвало движение "Талибан" (запрещено в России) уважать права граждан и немедленно прекратить огонь.

В заявлении отмечается, что с момента подписания Всеобщей декларации прав человека в 1948 году все люди несут юридическую ответственность за уважение достоинства, присущего каждому человеку.

"Пренебрежение талибами достоинства каждого афганского гражданина и человеческой жизни в более широком смысле потрясло мир. Это не то, как ведут себя законные силы или правительства. "Талибан" неоднократно нарушал права человека афганцев", - говорится в заявлении.

"Мы призываем талибов уважать права каждого афганца. Должно быть политическое урегулирование. Великобритания и США призывают к прекращению огня сейчас же", - подчеркивается в документе.

Ранее Минобороны Афганистана сообщило что во вторник авиация нанесла удары по скоплению талибов в Лашкаргохе, в результате чего погибли 25 террористов.

За последние сутки в боях с правительственными войсками за контроль над городом талибы потеряли свыше 100 человек убитыми. Однако несмотря на столь значительные потери, они не прекращают попыток штурмовать Лашкаргох.

Неправительственные гуманитарные организации сообщают о большом количестве раненых мирных жителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
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