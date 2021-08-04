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Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor

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Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor.
Источник изображения: Luftwaffe

ВВС Германии провели летные испытания своей новейшей ракеты класса «воздух — воздух» Meteor. Как сообщает Defense News, военные решили, что боеприпас готов к интеграции с истребителями Eurofighter Typhoon.

Многоцелевой истребитель Typhoon разрабатывали в девяностых. При длине 15,6 метра и высоте 5,3 метра размах его крыла — 10,9 метра. Истребитель может развивать скорость 2,5 тысячи километров в час. Максимальная взлетная масса самолета — 23,5 тонны, а его боевой радиус — 1,4 тысячи километров. Сейчас немецкие Typhoon вооружены управляемыми ракетами класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM дальностью до 75 километров и ракетами IRIS-T того же класса, но дальностью 25 километров.

Европейская компания MBDA разрабатывает ракету Meteor с 1997 года для Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Дальность ракеты — 200 километров, длина — около 3,7 метра, а весит она приблизительно 180 килограмм. Благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю Meteor может поддерживать высокую скорость полета на всей траектории. Первыми на вооружение ракету получили модернизированные шведские истребители JAS-39C/D Gripen.



ВВС Германии провели первоначальные испытания Typhoon с ракетами Meteor в июне на авиабазе Ньюберг. В них участвовало два самолета и они не включали боевую стрельбу. По результатам учений немецкие военные решили, что Meteor готов к интеграции со всеми истребителями Typhoon, за исключением их старых моделей Tranche-4.

В перспективе ВВС Германии заменят Typhoon истребителем нового поколения, о котором мы писали ранее. Его примут на вооружение в 2040-х годах.

Василиса Чернявцева

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2 комментария
№1
04.08.2021 11:13
Цитата
Европейская компания MBDA разрабатывает ракету Meteor с 1997 года для Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Дальность ракеты — 200 километров, длина — около 3,7 метра, а весит она приблизительно 180 килограмм.
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№2
04.08.2021 11:24
Цитата, forumow сообщ. №1
Разные цифры пишут от 100 до 300 км.
ИМХО скорей всего где то 150-180, как планировали у РВВ-АЕ-ПД.
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