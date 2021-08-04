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Bell показала концепты скоростных летательных аппаратов со складными винтами

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Концепты скоростных летательных аппаратов со складными винтами
Концепты скоростных летательных аппаратов со складными винтами.
Источник изображения: Bell

Американская компания Bell Textron показала три концепта высокоскоростных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Аппараты смогут зависать на одном месте, как вертолет, при этом дальность и скорость у них будут самолетными. Как сообщает The Drive, воздушные винты на законцовках крыла летательных аппаратов будут складываться, что позволит существенно уменьшить лобовое сопротивление.

Силы специальных операций США в прошлом году заявили, что собираются заменить конвертопланы CV-22 Osprey новыми летательными аппаратами с вертикальными взлетом и посадкой. Требования у военных пока довольно абстрактные. Они хотят, чтобы перспективный аппарат летал со скоростью реактивных самолетов.

Bell показала три варианта перспективного высокоскоростного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой. Он сможет зависать на одном месте, как вертолет, и при этом летать с реактивной крейсерской скоростью — более 700 километров в час. Весить летательный аппарат будет от 1,8 до 45,4 тонны.

У всех трех концептов винты на законцовках крыла складываются, уменьшая лобовое сопротивление во время полета. Похожее решение Bell ранее запатентовала для конвертоплана нового поколения.


Концепция конвертоплана нового поколения Bell

Источник изображения: United States Patent and Trademark Office


Первые две концепта Bell представляют пилотируемые летательные аппараты, а третий, вероятнее всего, беспилотный. В остальном они отличаются друг от друга небольшими деталями, такими как расположение воздухозаборника двигателя.

В перспективе высокоскоростные летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой Bell могут заменить американским военным CV-22 Osprey. На замену последнему компания также создает конвертоплан V-280, о котором мы писали ранее. Но силы специальных операций США в его покупке пока не заинтересованы.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
V-280
Компании
Bell Helicopter
Textron
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