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D-Russia.ru

Утверждены правила предоставления субсидий производителям радиоэлектроники

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Радиоэлектроника
Радиоэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Разработчики электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на её основе смогут получить федеральные субсидии, порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как поясняется на сайте правительства, речь идёт о разработке и производстве электроники – от компонентов и модулей для автомобилей и бытовой техники до нейропроцессоров для систем с искусственным интеллектом, которые могут использоваться в медицинском оборудовании и вычислительной технике.

Получить субсидии можно на проекты, которые будут разработаны в течение пяти лет. Размер субсидии – до 1,5 миллиарда рублей в год. За счёт господдержки производители смогут возместить до 90% затрат.

Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов продукции и их пилотных партий.

Организация, претендующая на субсидии, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных модулей составит не менее размера полученной субсидии, а от разработанной ЭКБ – не менее половины субсидии.

Для получения господдержки организациям предстоит пройти конкурсный отбор. Его порядок и условия проведения будут опубликованы на сайте Минпромторга. Сбор заявок от претендентов планируется завершить до 1 сентября.

В 2021 году на субсидии разработчикам ЭКБ в федеральном бюджете предусмотрено 3 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

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