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Российская газета

Видео: танкисты Северного флота провели учения с боевой стрельбой

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На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли тактические учения танкистов мотострелковой бригады Северного флота. На вооружении бригады стоят Т-80БВМ.

На видео можно понаблюдать за действиями военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе СФ, на учениях танкисты вели огонь из стрелкового оружия, боевых машин по целям, которые имитировали бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника.

Расстояние - от ста до трех тысяч метров. По словам командира танкового батальона отдельной мотострелковой бригады майора Николая Уроженко, основная цель учений - слаженность при ведении оборонительных действий и подготовка к наступлению.

В учениях были задействованы 150 военнослужащих, более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы ТТМ-4902ПС-10 и автомобили "КамАЗ-4310".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
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