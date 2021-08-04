Видео: российские экипажи осваивают китайские БМП и колесные танки

В ходе подготовки к совместным российско-китайским учениям "Сибу/Взаимодействие-2021" военнослужащие Восточного военного округа РФ обучаются эксплуатации бронетехники Народно-освободительной армии Китая.

В видеоролике Министерства обороны Российской Федерации продемонстрировано освоение колесной боевой машины пехоты ZBL-08 (8х8) и колесного танка ZTL-11 на одном из полигонов в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Осваивать ранее незнакомую материальную часть помогают инструкторы НОАК. Экипажи практикуются в вождении, а также в стрельбе из орудий и пулеметов. Здесь же находится заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

БМП ZBL-08, являющиеся аналогом отечественных БТР-82А, ранее уже принимали участие в совместных маневрах, например в ходе учений "Восток-2018".

От "восемьдесят вторых" они отличаются компоновкой: так, моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части корпуса справа. В десантное отделение в корме ведет посадочный люк.

Сообщалось, что бронирование усилено дополнительной защитой и способно выдержать попадание в лоб 25-мм снарядов, а борта неуязвимы для 12,7-мм пуль. Вместимость - 10 человек (три члена экипажа и 7 десантников).

Во вращающейся башне установлена 30-мм автоматическая пушка и спаренный 7,62-мм пулемет. Имеется две пусковые установки противотанковых управляемых ракет ПТРК HJ-73, являющихся модернизированными клонами советских "Малюток".

Мощность двигателя - 440 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, во время преодоления водных преград - 8 км/ч. Запас хода - 800 км. Боевая масса - 21000 кг.

На платформе ZBL-08 создано большое количество различной техники, в том числе 105-мм машина огневой поддержки пехоты, вооруженная 105-мм противотанковой пушкой. Этот образец как раз и был представлен для освоения нашими военными.

Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" пройдут в Цинтунся с 9 по 13 августа и, как ожидается, в них примут участие 13000 человек.

Алексей Моисеев