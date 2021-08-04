Зеленский переименовал День защитника Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым праздник «День защитника Украины» будет называться «Днем защитников и защитниц Украины». Об этом во вторник, 3 августа, пишет пресс-служба офиса главы государства.

«Согласно закону, название праздника «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на «День защитников и защитниц Украины», — говорится в сообщении.

В офисе Зеленского напомнили, что многие жительницы Украины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Соответствующий закон 14 июля приняла Верховная рада. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реформа поможет «обеспечить гендерно сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Также 14 июля Зеленский учредил в стране знак отличия под названием «Национальная легенда», которым будут награждать граждан за выдающиеся заслуги в укреплении независимости.