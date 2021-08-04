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Названы две уязвимости США в войне

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Источник изображения: Фото: Garrett LaBarge / U.S. Navy / Reuters

Организованные Пентагоном неназванные военные игры продемонстрировали две уязвимости США в случае войны с Китаем или Россией, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Согласно публикации, «американские вооруженные силы, как и многие другие вооруженные силы, имеют тенденцию концентрировать корабли, самолеты и наземные силы», что «позволяет военным наращивать огневую мощь, действовать более эффективно и легче пополнять запасы боеприпасов в полевых условиях». «Но проблема с концентрацией силы в том, что врагу легче найти и убить вас», — уверяют в издании.

Также в журнале пишут, что «информационное превосходство американских вооруженных сил больше не гарантировано и, вероятно, окажется под вопросом в будущем конфликте».

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали заявление американского генерала Джона Хайтена, согласно которому США должны ускорить модернизацию вооруженных сил, поскольку они проиграли в «условной» войне с Китаем.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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