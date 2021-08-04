Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали около 42 миллионов рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.

Иск был подан АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant.

Как уточняет «Прайм», в иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.

«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.

Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», чего и добивался истец.

Следует отметить, говорит Eadaily, что «Вертолеты России» — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в РФ. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.