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Военно-промышленный курьер

Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали около 42 миллионов рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.

Иск был подан АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant.

Как уточняет «Прайм», в иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.

«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.

Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», чего и добивался истец.

Следует отметить, говорит Eadaily, что «Вертолеты России» — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в РФ. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Мотор Сич
Ростех
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1 комментарий
№1
04.08.2021 13:34
Суд по интеллектуальным правам, судя по всему, российской юрисдикции. И что, небратья выполнят его решение? Сомневаюсь я, однако(с)
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