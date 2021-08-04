Немцы тоже решили погрозить Китаю своим фрегатом

Германия впервые за почти два десятилетия направила боевой корабль в Южно-Китайское море, присоединившись к другим западным странам, расширяющим своë военное присутствие в регионе.

Об этом пишет Reuters, говоря, что Китай претендует на обширные акватории Южно-Китайского моря и создал военные аванпосты на искусственных островах в водах, богатых рыбой и запасами природного газа, отмечает британское информагентство.

Официальные лица в Берлине заявили, что немецкий флот будет придерживаться «общих торговых маршрутов». Ожидается, что фрегат ВМС ФРГ не станет проходить через Тайваньский пролив. Подобные регулярные действия США вызывают осуждение со стороны Пекина.

Тем не менее, Берлин дал понять, что миссия призвана подчеркнуть тот факт, что Германия «не согласна с территориальными претензиями Китая».

Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила порт Вильгельмсхафен, чтобы проводить фрегат «Бавария» в семимесячное плавание, в ходе которого он посетит Австралию, Японию, Южную Корею и Вьетнам.