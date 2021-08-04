Türkiye (Турция): устрашение Армении учениями

В Анкаре стартуют учения объединенных сил специального назначения «Кавказский орел», которые продлятся до воскресенья при участии Турции, Грузии, Азербайджана, Нахичеванской автономной республики, а также Украины в качестве наблюдателя.

Провластная газета "Тюркие" сообщает, что сегодня в Анкаре стартуют учения объединенных сил специального назначения "Кавказский орел", которые продлятся до воскресенья при участии Турции, Грузии, Азербайджана, Нахичеванской автономной республики, а также Украины в качестве наблюдателя.

Подчеркивается, что, в то время как Ереван прибегает к новым провокациям и совершает новые атаки на позиции Азербайджана, Турция в очередной раз оказывает поддержку Азербайджану.

Сообщается, что учения нацелены на улучшение сотрудничества и координации между силами специального назначения дружественных стран, обмен знаниями и опытом, повышение оперативного взаимодействия, совершенствование навыков специальных операций и коммуникации.