Комментируя проведение российско-китайских военных учений, автор подчеркивает, что маневры проводятся на фоне вывода американских войск из Афганистана, который США погрузили в хаос, оставив на произвол судьбы. В сложившейся ситуации Пекину и Москве необходимо укрепить единство в борьбе с тремя силами, угрожающими странам Центральной Азии — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

С 9 по 13 августа Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на тренировочном полигоне Цинтунся, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Как сообщает официальный представитель Министерства национальной обороны Китая старший полковник У Цянь (Wu Qian), темой предстоящих учений станет совместная защита региональной безопасности и стабильности.

Цель предстоящих учений заключается в том, чтобы консолидировать всеобъемлющее стратегической партнерство в вопросах координации для вступления в новую эпоху отношений Китая и России. По словам У, эти учения также позволят углубить прагматичное сотрудничество и традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, продемонстрировать готовность и способность обеих сторон бороться с силами терроризма и поддерживать безопасность и мир в регионе.

Эти учения получили название "Сибу/Взаимодействие - 2021". Китай и Россия задействуют в них множество разнообразных военных самолетов, артиллерийские орудия и бронетехнику, чтобы проверить уровень совместной разведки, механизмы раннего предупреждения, а также потенциал нанесения ударов и проведения электронных информационных атак. "Взаимодействие" означает, что в этих учениях будут задействованы различные виды войск, в том числе сухопутные и военно-воздушные силы.

Учения будут представлять собой воздушно-наземную интегрированную совместную операцию, и их главной мишенью станут силы, которые угрожают региональной безопасности, а именно "три силы" - терроризм, экстремизм и сепаратизм.

В рамках этих совместных учений российские силы впервые прибудут на военную базу Цинтунся. Кроме того, это первые совместные военные учения, которые будут проведены на территории Китая с момента начала эпидемии covid-19. Это ясно демонстрирует, что уровень взаимного доверия между китайскими и российскими вооруженными силами действительно повышается. От более ранних учений в нетрадиционных областях безопасности до всеобъемлющих учений сейчас - российско-китайское военное сотрудничество становится все более тесным.

В контексте всеобъемлющего стратегического партнерства по координации ради вступления в новую эпоху отношений между Китаем и Россией Пекин и Москва должны повысить уровень взаимного доверия между их вооруженными силами. Кроме того, в силу продолжающегося давления со стороны западных стран во главе с Соединенными Штатами Китай и Россия вынуждены укреплять военное сотрудничество. Упомянутые выше "три силы" до сих пор представляют собой главную угрозу в государствах Центральной Азии, Китае и России. Пекину и Москве необходимо укрепить единство в этом вопросе.

В четверг в издании Newsweek появилась статья, где говорилось, что Китай и Россия проведут совместные учения "в тот момент, когда последние американские солдаты готовятся покинуть Афганистан". Автор статьи подчеркнул, что основные цели этих учений являются "и политическими, и тактическими".

Однако необходимо отметить, что эти совместные военные учения Китая и России представляют собой регулярное мероприятие. Они были запланированы еще в прошлом году. Таким образом, эти учения не направлены против какой-либо третьей стороны. Военные учения между Китаем и Россией становятся все более тесными. Эти две страны регулярно проводят различные учения в традиционных и нетрадиционных областях, чтобы поддерживать региональную стабильность и мир.

Что касается вопроса о том, связаны ли эти учения с ситуацией в Афганистане, ключевой момент здесь - будет ли Афганистан и дальше страдать от угроз со стороны "трех сил". Противостояние этим "трем силам" - это миссия Китая, России, а также Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, эти учения не направлены против какой-либо третьей стороны. И некоторые американские СМИ излишне зациклены на совместных российско-китайских учениях.

На самом деле именно Вашингтон создает массу проблем вокруг Пекина и Москвы. Его безответственное решение о выводе войск из Афганистана оставляет эту страну в состоянии хаоса. Нам также стоит помнить о том, Вашингтон может попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности Шанхайской организации сотрудничества. В ответ на то, что Вашингтон создает все больше хаоса по всему миру, Пекину и Москве следует вместе объяснить Соединенным Штатам, что им больше не нужно вмешиваться во внутренние вопросы других регионов. Пекин и Москва представляют собой важную опору для сохранения регионального мира и стабильности.

Сун Чжунпин (Song Zhongping)