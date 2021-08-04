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Российская газета

Бывшие противники: танки Т-62 и М60 вместе служат в армии Египта

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Египетские сухопутные войска продолжают эксплуатировать большое количество военной техники, полученной в 70-е годы из Советского Союза, в том числе средние танки Т-62. Интересно, что в настоящее время они служат совместно со своими в прошлом врагами - американскими М60А1.

Недавно командование вооруженными силами проинспектировало соединение, дислоцированное в южном военном округе. В обнародованном видеорепортаже можно увидеть, что представленные на смотре танковые батальоны вооружены "шестьдесят вторыми" и "шестидесятыми".

Впервые эти танки, будучи противниками, столкнулись в боевой обстановке в октябре 1973 года, когда египетская армия предприняла попытку освободить оккупированный израильтянами Синайский полуостров. Всего на этом участке фронта сражалось полторы сотни М60.

Они понесли значительные потери: как от огня танковых орудий, так и от реактивных гранат РПГ-7 и противотанковых управляемых ракет "Малютка". Последние порой пробивали своими кумулятивными боевыми частями бронированные башни насквозь, через оба борта.

Все это привело к чрезвычайно высоким потерям, в одной из бригад осталось всего 19 машин из 111 танков, насчитывавшихся в начале войны. Причем часть, а это около пятидесяти, были захвачены египтянами и продемонстрированы на военном параде и выставке трофеев в Каире в 1974 году.

Потери Т-62 также оказались немалыми, из 200 единиц к моменту окончания боевых действий недосчитались почти половины.

После резкого охлаждения отношений с СССР военная помощь Египту стала поступать уже из США, в том числе в виде М60А1, а затем и М60А3. В то же время продолжилась эксплуатация Т-62.

В настоящее время как американские, так и советские танки считаются устаревшими. Предпринимались неоднократные попытки модернизировать их. Предлагалась установка дополнительного бронирования, более мощных двигателей, значительно усовершенствованных прицелов, пушек увеличенного калибра. Для Т-62 к тому же предусматривалось внедрение управляемого ракетного вооружения.

Однако из-за значительных объемов работ и, соответственно, высоких финансовых затрат эта техника не попала в войска в большом количестве. Поэтому египетское оборонное ведомство намерено заменить танки-ветераны машинами нового поколения, которые будут собираться на предприятиях местного военно-промышленного комплекса.


Алексей Моисеев

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Страны
Египет
Израиль
Россия
США
Продукция
9M14 Малютка
М-60
РПГ-7
Т-62
Компании
Минoбороны РФ
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