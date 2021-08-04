Российские военнослужащие начали осваивать китайскую боевую технику

Российские военнослужащие в рамках подготовки к учению «Сибу/Взаимодействие-2021» впервые начали осваивать современные образцы военной техники и вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

«Так, в настоящее время военнослужащие ВВО учатся вождению и применению вооружения на среднем колесном танке и бронемашине армии Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка к началу маневров проходит на полигоне «Цинтунся» в КНР.

Учения состоятся с 9 по 13 августа, участие в них примет около 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники, уточняется в сообщении.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали предстоящих учений «Взаимодействие-2021». Сообщалось, что одной из задач маневров станет укрепление отношений между странами и «демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом».

Варвара Кошечкина