Войти
ЦАМТО

Компания Schiebel продемонстрировала БЛА S-100 "Камкоптер" ВМС Греции

397
0
0
S-100
S-100.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 3 августа. Компания Schiebel 2 августа объявила о завершении демонстрации БЛА вертолетного типа S-100 "Камкоптер" командованию Военно-морских сил Греции.

Размещенный на борту фрегата (F-460) "Эгеон" класса "Элли" беспилотный аппарат в течение недели проходил испытания в Средиземном море к западу от Крита. В ходе испытаний были протестированы заявленные дальность и продолжительность полета, скоростные характеристики, возможности сбора информации, наблюдения и разведки на море.

В ходе демонстрационных полетов S-100 был оснащен электронно-оптической станцией наблюдения Trakka TC-300 и приемником автоматической системы идентификации компании Shine Micro.

В программу испытаний вошли полеты и посадки в дневное и ночное время суток, взаимодействие с другими кораблями греческого флота, мониторинг движения морских судов и наблюдение за побережьем.

По заявлению руководителя Schiebel Group Ханса Георга Шибеля, S-100 "Камкоптер" – единственный БЛА в своем классе с большим опытом полетов. Его эксплуатируют ВМС 14 стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, S-100 представляет собой БЛА вертолетного типа длиной 3,11 м, высотой 1,1 м и шириной 1,2 м. Фюзеляж аппарата изготовлен из углеродистого волокна с титановыми элементами. Продолжительность полета БЛА максимальной взлетной массой 200 кг в базовой версии с полным топливным баком и 34 кг груза – свыше 6 часов. Дополнительный бак увеличивает продолжительность нахождения в воздухе до 10 часов. Собственный вес БЛА – 110 кг. Двигатель работает на авиационном бензине или тяжелом топливе. Дальность действия БЛА в зоне прямой видимости составляет 200 км, практический потолок – 5480 м (18000 футов), максимальная скорость – 240 км/ч, экономичная скорость – 102 км/ч. Полет может осуществляться по запрограммированному маршруту с использованием системы GPS навигации или под управлением оператора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Продукция
L-410
s-100 БАК
Проекты
GPS
БПЛА
Похожие новости
28.06.2021
ВМС Таиланда получили БЛА S-100 "Камкоптер"
18.04.2017
Заложники международного права
31.10.2016
Летающие роботы наступают
04.07.2013
Австрийские беспилотники получат системы локальной навигации
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 16:37
  • 9
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 16:36
  • 124
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 04.08 16:29
  • 3
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 04.08 16:26
  • 8203
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 16:22
  • 3
Видали мы ваши «Стелсы»!
  • 04.08 16:17
  • 33
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 04.08 16:13
  • 4
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 16:05
  • 2
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 04.08 15:39
  • 167
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 13:45
  • 1
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
  • 04.08 13:37
  • 111
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.08 13:34
  • 1
Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»
  • 04.08 11:24
  • 2
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
  • 04.08 11:08
  • 3
Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике
  • 04.08 00:26
  • 10
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России