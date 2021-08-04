Компания Schiebel продемонстрировала БЛА S-100 "Камкоптер" ВМС Греции

ЦАМТО, 3 августа. Компания Schiebel 2 августа объявила о завершении демонстрации БЛА вертолетного типа S-100 "Камкоптер" командованию Военно-морских сил Греции.

Размещенный на борту фрегата (F-460) "Эгеон" класса "Элли" беспилотный аппарат в течение недели проходил испытания в Средиземном море к западу от Крита. В ходе испытаний были протестированы заявленные дальность и продолжительность полета, скоростные характеристики, возможности сбора информации, наблюдения и разведки на море.

В ходе демонстрационных полетов S-100 был оснащен электронно-оптической станцией наблюдения Trakka TC-300 и приемником автоматической системы идентификации компании Shine Micro.

В программу испытаний вошли полеты и посадки в дневное и ночное время суток, взаимодействие с другими кораблями греческого флота, мониторинг движения морских судов и наблюдение за побережьем.

По заявлению руководителя Schiebel Group Ханса Георга Шибеля, S-100 "Камкоптер" – единственный БЛА в своем классе с большим опытом полетов. Его эксплуатируют ВМС 14 стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, S-100 представляет собой БЛА вертолетного типа длиной 3,11 м, высотой 1,1 м и шириной 1,2 м. Фюзеляж аппарата изготовлен из углеродистого волокна с титановыми элементами. Продолжительность полета БЛА максимальной взлетной массой 200 кг в базовой версии с полным топливным баком и 34 кг груза – свыше 6 часов. Дополнительный бак увеличивает продолжительность нахождения в воздухе до 10 часов. Собственный вес БЛА – 110 кг. Двигатель работает на авиационном бензине или тяжелом топливе. Дальность действия БЛА в зоне прямой видимости составляет 200 км, практический потолок – 5480 м (18000 футов), максимальная скорость – 240 км/ч, экономичная скорость – 102 км/ч. Полет может осуществляться по запрограммированному маршруту с использованием системы GPS навигации или под управлением оператора.