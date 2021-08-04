Береговая охрана США приняла на вооружение три катера класса "Сентинел"

ЦАМТО, 3 августа. Командование Береговой охраны США 29 июля объявило о состоявшейся на базе Апра-Харбор (Гуам) церемонии ввода в состав флота трех новых быстроходных патрульных катеров FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел".

Это катера (WPC 1139) "Миртл Хазард", (WPC 1140) "Оливер Генри" и (WPC 1143) "Фредерик Хэтч".

Как и ранее размещенные на Гуаме патрульные катера класса "Айленд", они будут обеспечивать безопасность Гуама, Содружества Северных Марианских островов и других партнеров США в Океании.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера класса "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток. Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

Катера класса "Сентинел" предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.