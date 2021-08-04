Войти
Российская газета

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит мощное ударное вооружение

397
0
0
Источник изображения: Олег Ласточкин / РИА Новости

После модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" станет носителем мощного ударного оружия, а также новейших зенитно-ракетных и противолодочных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на селекторном совещании военного ведомства.

По его словам, работы по модернизации ТАРК сейчас ведутся на предприятии "Севмаш" в рамках реализации государственного оборонного заказа. В августе 2020 года "Адмирал Нахимов" был выведен из дока и сейчас на нем продолжаются достроечные работы на плаву. Идет монтаж общекорабельных систем и палубных механизмов.

По словам министра, сейчас на крейсере выполняется установка оборудования и проводятся электромонтажные работы. "Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приемо-сдаточным испытаниям", - заключил Шойгу.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
23.12.2019
Гендиректор "Севмаша": ведем строительство двух группировок подлодок четвертого поколения
25.05.2016
Мартышкин ГОЗ — часть II
05.05.2015
Михаил Будниченко: "Вопрос импортозамещения перед Севмашем не стоит"
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 16:37
  • 9
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 16:36
  • 124
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 04.08 16:29
  • 3
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 04.08 16:26
  • 8203
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 16:22
  • 3
Видали мы ваши «Стелсы»!
  • 04.08 16:17
  • 33
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 04.08 16:13
  • 4
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 16:05
  • 2
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 04.08 15:39
  • 167
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 13:45
  • 1
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
  • 04.08 13:37
  • 111
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.08 13:34
  • 1
Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»
  • 04.08 11:24
  • 2
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
  • 04.08 11:08
  • 3
Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике
  • 04.08 00:26
  • 10
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России