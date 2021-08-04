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ТАСС

Международный военно-технический форум планируют посетить представители 81 страны

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Согласно предварительным данным, в мероприятии примут участие около 1,5 тыс. предприятий

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум, который пройдет в конце августа в Московской области, на сегодняшний день изъявили желание посетить представители военных ведомств из 81 страны. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство, - сказал он. - По предварительным заявкам, участие в форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тыс. образцов продукции".

По словам министра, планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству. "Наиболее знаковыми" он назвал конгресс "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", а также конгресс, посвященный диверсификации ОПК России. Министр также отметил, что для зарубежных партнеров будут проведены Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

На форуме будет представлена специализированная экспозиция "Арктика", которая познакомит посетителей с перспективными образцами военной техники, применяемой в Арктической зоне, сообщил Шойгу. Помимо этого, к проводимому в России Году науки и технологий приурочено создание тематического кластера технологий искусственного интеллекта, а также радиоэлектронных и информационных технологий.

"Не вызывает сомнений, что раз от раза популярность форума растет как у граждан Российской Федерации, так и у наших иностранных партнеров. Рассчитываем, что и в этом году интерес к нему будет не меньшим", - сказал министр. "Важно, - отметил он, - что организаторами уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности".

В этом году Международный военно-технический форум и Армейские международные игры второй раз синхронизированы по времени проведения. "Все этапы Армейских игр и работа форума спланированы с учетом установленных санитарно- эпидемиологических требований, а участники состязаний вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать, чтобы предстоящие мероприятия прошли на достаточно высоком уровне", - резюмировал Шойгу.

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