Войти
Российская газета

Шойгу: При реконструкции БАМа в ближайшие 3,5 года сдадут 19 объектов

542
0
0
Источник изображения: Павел Львов \ РИА Новости

Военные железнодорожники при реконструкции Байкало-Амурской магистрали за 3,5 года должны сдать 19 объектов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, на участке Улак - Февральск за три с половиной года планируется сдать 19 объектов. "Два - сдать уже в следующем году, 12 - в 2023-м и пять - в 2024-м", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что с прошлой недели Железнодорожные войска ведут реконструкцию БАМа на участке Улак - Февральск общей протяженностью 340 км. Это было сделано в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина.

Шойгу рассказал, что, конкретно этот отрезок имеет важнейшее значение для экономики страны в целом, так как использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири. Строящийся участок позволит увеличить пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам министра, военные железнодорожники должны выполнить большой фронт работ, созданы максимально комфортные условия для их проживания и труда.

Так, на протяжении всего участка Минобороны оперативно возвело современные блочно-модульные городки. К их строительству было привлечено около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Шойгу уточнил, что сейчас на реконструкции БАМа стажируются студенты военных учебных центров, которые обучаются по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск. Они должны закрепить полученные знания на практике и получить бесценный опыт, который им пригодится в будущем.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.06.2021
Игры, ракеты и НАТО: о чем Путин, Шойгу и Бортник говорили на конференции по безопасности
25.02.2019
Первый за три года: Олег Салюков стал генералом армии
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
23.12.2016
Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
27.11.2014
Путин: Россия никому не угрожает и не будет ввязываться в геополитические интриги
16.04.2013
Непобедимая и реформируемая российская армия? ("Wirtualna Polska", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 16:37
  • 9
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 16:36
  • 124
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 04.08 16:29
  • 3
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 04.08 16:26
  • 8203
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 16:22
  • 3
Видали мы ваши «Стелсы»!
  • 04.08 16:17
  • 33
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 04.08 16:13
  • 4
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 16:05
  • 2
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 04.08 15:39
  • 167
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 13:45
  • 1
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
  • 04.08 13:37
  • 111
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.08 13:34
  • 1
Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»
  • 04.08 11:24
  • 2
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
  • 04.08 11:08
  • 3
Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике
  • 04.08 00:26
  • 10
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России