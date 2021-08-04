НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, назвав действия Ирана дестабилизирующими

БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, "обеспокоена дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", говорится в распространенном заявлении альянса.

"Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана… Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников. Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несет Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - указывается в документе.

В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.

МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.