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Российская газета

У страха глаза велики: российские подлодки напугали британцев

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Действия российских стратегических атомных подлодок проекта "Борей" в Атлантическом океане вызвали опасения у западных СМИ. Субмарины были названы "смертоносными", а выполняемые ими задачи - "зловещими".

Статью публикует The Sun, ранее с аналогичной темой выступило британское издание Mirror. Автор пишет о "десятках российских подлодок проекта "Борей", которые погружаются на серьезную глубину в Норвежском море" вблизи берегов Великобритании. Упоминаются также ракеты "Циркон", которыми могут быть вооружены субмарины проекта 955 "Борей" - и это несмотря на то, что ракета еще не принята на вооружение и в настоящее время проходит испытания.

Военный эксперт Брюс Джонс в интервью изданию заявил о том, что действия российских военных вызывают тревогу на Западе уже несколько месяцев. Он предположил, что субмарины просто "дразнят" страны НАТО, чтобы заставить их понервничать. Примечательным он назвал тот факт, что российские подводники сосредоточились именно на глубоководных операциях, что может говорить об увеличении скрытности действий.

Между тем сведения о "десятках "Бореев" в Норвежском море", которые приводит британская пресса, абсурдны. Напомним, что в настоящий момент в составе ВМФ России проходят службу четыре стратегические атомные подлодки этого проекта, еще пять субмарин строятся.


Майя Бирюкова

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
955 Борей
NATO
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