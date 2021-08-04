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Известия.ru

«Адмирал Нахимов» станет носителем новейшего оружия после модернизации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

После модернизации тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов», ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами. Об этом 3 августа сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Обсудим ход выполнения государственного контракта на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Работы проводятся на предприятии «Севмаш» в рамках реализации государственного оборонного заказа. По их окончании Военно-морской флот России получит корабль, оснащенный мощным ударным вооружением, самыми современными зенитно-ракетными и противолодочными комплексами», — сказал министр в ходе селекторного совещания.

Он добавил, что необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения для начала приемо-сдаточных испытаний. На совещании 3 августа планируется детально обсудить сроки реализации основных этапов госконтракта и сопутствующие проблемы.

В августе прошлого года крейсер вывели из дока и перевели к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов.

Позднее, в декабре, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что модернизированный «Адмирал Нахимов» войдет в состав ВМФ РФ в 2022 году. Его вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр».

В настоящий момент на крейсере выполняются установка оборудования и электромонтажные работы.

«Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета. В октябре президенту России Владимиру Путину доложили об успешном проведении испытаний «Циркона».

Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни вооруженных сил, но и всей России».

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
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Персоны
Криворучко Алексей
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Проекты
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Калибр КР
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