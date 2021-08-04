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Российские военные осваивают современные образцы китайской военной техники

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащими Российского воинского контингента из состава соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), в рамках подготовки к учению «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021», впервые осваиваются современные образцы военной техники и вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Так, в настоящее время военнослужащие ВВО учатся вождению и применению вооружения на среднем колесном танке и бронемашине армии Китая.

Занятия проходят при непосредственном участии военнослужащих-инструкторов сухопутных войск НОАК на базе боевой подготовки «Цинтунся» в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР). При этом освоение техники проходит в несколько этапов с проведением теоретической подготовки, занятий на электронных тренажерах, а также практического вождения и стрельбы. Тренировки осуществляются как индивидуально, так и в составе подразделений. В подготовке экипажей боевых машин принимает участие лично заместитель командующего войсками ВВО - генерал-лейтенант Михаил Носулев.

В ближайшее время состоится ряд практических тренировок, с участием подразделений как Российских, так и Китайских войск. Также в них примут участие авиационные подразделения обеих сторон.

В Минобороны РФ напомнили, что в состав участников совместного Китайско-Российского учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, а также личный состав мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, подразделения специального назначения и аппарата управления. Силы китайской стороны, участвующие в учении, состоят из сухопутных войск и военно-воздушных сил.

Совместное учение состоится с 9 по 13 августа текущего года на полигоне «Цинтунся». В учении «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021» примет участие около 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

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