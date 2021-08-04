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Молодое пополнение приручает «Аллигаторов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Восточном военном округе в соединении армейской авиации, дислоцированном в Хабаровском крае, молодые летчики осваивают ударные вертолеты Ка-52.

Пилоты Ка-52 «Аллигатор» под руководством опытных инструкторов отработали задачи по взлету и посадке, зависанию на определенной высоте, элементы легкого пилотажа (развороты, спирали, подъемы и спуски), а также выполнили полеты над аэродромом.

В общей сложности молодые летчики проведут в небе более 100 часов, в том числе в темное время суток с использованием специальных очков ночного видения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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