Молодое пополнение приручает «Аллигаторов»

В Восточном военном округе в соединении армейской авиации, дислоцированном в Хабаровском крае, молодые летчики осваивают ударные вертолеты Ка-52.

Пилоты Ка-52 «Аллигатор» под руководством опытных инструкторов отработали задачи по взлету и посадке, зависанию на определенной высоте, элементы легкого пилотажа (развороты, спирали, подъемы и спуски), а также выполнили полеты над аэродромом.

В общей сложности молодые летчики проведут в небе более 100 часов, в том числе в темное время суток с использованием специальных очков ночного видения.