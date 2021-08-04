"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95

В России разрабатывают гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал сообщение.

В России разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности, гиперзвуковая ракета Х-95", – приводятся слова Зарудницкого в статье для журнала "Военная мысль".

Источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе пояснил, что Х-95 разрабатывают для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По словам источника, опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что тактико-технические характеристики ракеты – это секретная информация. Однако он предложил исходить из характеристик сверхдальней крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.

"У нас есть ракета Х-101, которая тоже считается ракетой дальнего действия, так сказать, "младшая сестра" Х-95. Официально ее характеристики тоже особо не раскрываются. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ракета может гарантированно поражать цели на расстоянии до 4,5 тысяч километров. Что касается ракеты Х-95, то нет смысла повторять характеристики Х-101, поэтому, естественно, эта ракета будет летать дальше. … Если после испытаний ракеты Х-95 будут приняты на вооружение, то наши ВКС, наша стратегическая авиация обретут достаточно серьезное оружие и увеличат так называемое плечо поражения противника. В современной войне это чрезвычайно важно. Значит, будем бить противника на большой дальности, а уровень безопасности нашего стратегического бомбардировщика существенно повысится", – сказал Виктор Баранец.