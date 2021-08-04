"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95

В России разрабатывают гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал сообщение.
В России разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
"Для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности, гиперзвуковая ракета Х-95", – приводятся слова Зарудницкого в статье для журнала "Военная мысль".
Источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе пояснил, что Х-95 разрабатывают для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По словам источника, опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что тактико-технические характеристики ракеты – это секретная информация. Однако он предложил исходить из характеристик сверхдальней крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.