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ТАСС

Ближайшие выходы российских космонавтов в открытый космос запланированы на 2 и 8 сентября

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Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Как сообщили в Роскосмосе, это необходимо для интеграции нового модуля "Наука" на внешней стороне МКС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос 2 и 8 сентября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции начинают готовиться к предстоящим выходам в открытый космос. Ближайшие из них предварительно запланированы на 2 и 8 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, внекорабельная деятельность будет посвящена интеграции нового модуля "Наука" на внешней стороне Международной космической станции.

В течение предстоящей недели космонавтам предстоит проводить работы по разгрузке модуля и демонтажу оборудования, которое прибыло на "Науке". В целом интеграция в состав МКС займет более полугода и потребует около десяти выходов в открытый космос.

"В этот период предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет", - пояснили в Роскосмосе.

Перестыковка корабля

Перестыковка пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с модуля "Рассвет" МКС на модуль "Наука" запланирована на 28 сентября.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), отстыковка корабля от модуля "Рассвет" и стыковка с "Наукой" запланированы на 28 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что во время "перепарковки" корабль освободит стыковочный узел для "Союза МС-19", запуск которого запланирован на 5 октября.

В основной экипаж корабля "Союз МС-19" входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

О модуле "Наука"

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Теплообменник
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
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