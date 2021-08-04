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WarSpot

HSVTOL: гибрид истребителя и конвертоплана

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Источник изображения: warspot.ru

Грань между вертолётами и самолётами может стереться окончательно. Вчера, 2 августа, пресс-служба американской компании Bell Textron объявила о создании нового типа летательных аппаратов для военных.

Новый тип машины получил название HSVTOL (High-Speed Vertical Take-Off and Landing). Разработчики называют своё творение дальнейшим развитием концепции конвертоплана.

Визуализация концепции HSVTOL от Bell Textron

Источник изображения: bellflight.com

Конвертопланы могут взлетать, приземляться и зависать в воздухе как вертолёты, при этом обеспечивая дальность полёта и скорость самолёта. «Изюминка» HSVTOL заключается в высокой скорости — свыше 400 узлов (740 км/ч) в крейсерском режиме. В компании Bell Textron сравнивают HSVTOL с истребителем, способным к вертикальному взлёту и посадке, а также длительному и стабильному зависанию.

«Технология HSVTOL от Bell — ступенчатое изменение возможностей винтокрылых машин. Наши инвестиции в технологии снизили риски и подготовили нас к быстрому развитию HSVTOL в цифровой инженерной среде, используя ранее полученный опыт в области исследования технологий и тесного партнёрства с Министерством обороны и исследовательскими лабораториями», — рассказал Джейсон Херст, вице-президент по инновациям Bell Textron.

Концепция летательных аппаратов типа HSVTOL может включать в себя как небольшие беспилотники массой до 2 т, так и гибридные машины массой около 50 т. При этом основным вектором для развития новой концепции в Bell Textron видят возможность создания истребителей нового поколения.

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Страны
США
Компании
Bell Helicopter
Textron
Проекты
БПЛА
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