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Российская газета

Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты поступила на вооружение 201-й российской военной базы, которая находится на территории Таджикистана.

"Новая техника заменит устаревшие образцы", - отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Российские мотострелки получили машины, оснащенные автоматической системой управления огня, которая дает возможность командиру и наводчику действовать как единое целое (в том числе - в темное время суток).

"Также БМП-2М имеет приборы панорамного прицеливания и наблюдения с функционалом ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", которая устойчиво работает даже в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника", - уточнили в ЦВО.

Техника предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Между тем

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24 переброшены из Новосибирской области на аэродром Гиссар в Таджикистан, где с пятого по десятое августа на полигоне Харб-Майдон пройдут трехсторонние учения.

Винтокрылые машины на место доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". "Перед транспортировкой вертолеты частично разобрали, а по прибытию в пункт назначения провели сборку и облет машин", - сообщили в Центральном военном округе.


Татьяна Воробьева

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