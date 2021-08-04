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Российская газета

Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4

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БМП-3Ф.
БМП-3Ф.
Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Флотская версия российской БМП-3, поступившая на вооружение морской пехоты Черноморского флота РФ, превосходит по боевым качествам БТР-4, который используют украинские морпехи. Российская машина обладает хорошей мореходностью, что избавляет десантные корабли от необходимости подходить вплотную к берегу. А по огневой мощи БМП-3Ф не имеет равных в мире, считает украинское издание Defence Express.

Морпехи Черноморского флота в Крыму первыми в армии России получат батальонный комплект флотской версии БМП-3. За счет различных усовершенствований - например, выдвижного шноркеля, - эти машины получили возможность десантироваться в воду и добираться до берега своим ходом даже при волнении на море. Это избавляет десантные корабли от необходимости подходить вплотную к суше, подставляя себя под удар всевозможного берегового оружия.

При этом вооружение БМП-3Ф по огневой мощи приближается к танку. Оно состоит из двух пушек калибра 100 и 30 мм - такой набор позволяет эффективно бороться как с бронетехникой, так и с живой силой противника - в том числе скрытой в укреплениях.

БТР-4, стоящий на вооружении морской пехоты Украины, уступает российской БМП как по ходовым качествам, так и по огневой мощи. Скажем, гусеничной БМП гораздо легче выходить из воды на необорудованное побережье, чем колесному БТР. Поэтому необходимо ужесточить требования к амфибийной технике военного флота Украины, чтобы достойно противостоять серьезному противнику, резюмирует издание.


Антон Валагин

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БМП-3
БМП-3Ф
БТР-4
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