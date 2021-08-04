Координаты Warspot: авиабаза Баграм

К концу августа 2021 года американские военные собираются полностью покинуть Афганистан, где они находились 20 лет, войдя в страну в 2001 году в рамках операции «Несокрушимая свобода». В начале июля американцы покинули авиабазу Баграм — крупнейшую военную базу США в Афганистане. Любопытно, что самый важный американский военный объект в стране имеет советское прошлое.

Американский лёгкий истребитель F-16 взлетает с авиабазы Баграм, 2015 год. Источник изображения: commons.wikimedia.org

История авиабазы начинается в 1950-х годах, когда Соединённые Штаты и Советский Союз, противники в холодной войне, боролись за влияние на международной арене. Изначально это был аэродром, построенный американцами примерно в 40 км от Кабула. Затем он перешёл в ведение ВВС Афганистана, а с началом Афганской войны (1979–1989) в Баграме обосновались советские войска, для которых аэродром стал ключевой военной базой в регионе. В частности, некоторое время здесь дислоцировался 378-й отдельный штурмовой авиаполк, оказывавший поддержку пехотным подразделениям в труднодоступной местности. Через авиабазу Баграм производился вывод советских войск в 1988–1989 годах. Прошло несколько лет, в Афганистане вспыхнула гражданская война, и авиабаза Баграм перешла под контроль моджахедов. В 1999 году её отбили талибы (Движение Талибан признано в РФ террористическим), а осенью 2001 года в Баграме высадились американские солдаты.

Два десятилетия американцы дислоцировались на авиабазе, расположенной на высоте почти 1500 м над уровнем моря. Они модернизировали построенную ещё в 1976 году взлётно-посадочную полосу, и её длина составила 3602 м, что позволило принимать тяжёлые транспортные самолёты и стратегические бомбардировщики. К концу первого десятилетия американского присутствия авиабаза разрослась настолько, что могла вместить до 10 000 военнослужащих. Помимо непосредственно военных объектов и жилых помещений здесь находились госпиталь с операционными, стоматологическая клиника, магазины и закусочные «Бургер Кинг» и «Пицца Хат», а также следственный изолятор, в котором содержалось несколько сотен заключённых, подозреваемых в совершении терактов и связях с боевиками. Помимо него на авиабазе располагалась так называемая «чёрная тюрьма», входившая в ведение агентства военной разведки и сил специальных операций США. Военные отрицали факт её существования.

В 2000–2010-х годах авиабаза не раз подвергалась атакам: талибы взрывали у её ворот автомобили, запускали ракеты и стреляли из миномётов. В разное время авиабазу посетили четверо американских президентов: Дуайт Эйзенхауэр (1959), Джордж Буш-младший (2006), Барак Обама (2012) и Дональд Трамп (2019).

История американского присутствия в Баграме завершилась в 2021 году. Солдаты США покинули базу под покровом ночи, не предупредив, по словам афганских официальных лиц, местные власти и военных и оставив всё имущество (технику, оружие, боеприпасы, оборудование, продукты питания) на разграбление мародёрам. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что американские силы действовали в соответствии с договорённостями с афганской стороной и в интересах собственной безопасности. В настоящее время авиабаза Баграм передана под контроль Афганской национальной армии, но эксперты сомневаются в её способности удержать базу в своих руках в случае наступления талибов, которое считается весьма вероятным.