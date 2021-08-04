KAI поставит ВВС Таиланда дополнительные УТС T-50TH

ЦАМТО, 3 августа. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) 2 августа сообщила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку двух учебно-тренировочных самолетов T-50TH "Голден Игл".

По информации агентства Yonhap, стоимость соглашения составила 78 млн. долл.

Контракт предусматривает поставку двух УТС T-50TH, сопутствующего оборудования, а также пакетов поддержки, обслуживания и обучения. По условиям соглашения, все работы по контракту должны быть выполнены к ноябрю 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, первая информация о намерении ВВС Таиланда заключить контракт на поставку двух дополнительных T-50TH появилась в середине июля 2021 года. Для закупки в бюджете на 2022 год предусмотрено выделить 2,36 млрд. бат (около 72 млн. долл.). Покупка увеличит парк T-50TH ВВС Таиланда до 14 ед.

Первое соглашение с Korea Aerospace Industries на поставку четырех УТС T-50TH ВВС Таиланда подписали в сентябре 2015 года. Его стоимость составила 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.).

Контракт на поставку еще восьми самолетов T-50TH был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Стоимость продажи оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.).

Поставка УТС ВВС Таиланда началась в январе 2018 года. В апреле 2018 года были официально приняты на вооружение первые четыре T-50TH. На текущий момент поставлены 8 самолетов. Все УТС приняты на вооружение 401-й авиаэскадрильи, которая ранее была оснащена устаревшими L-39ZA/ART "Альбатрос".

В рамках третьей фазы проекта в 2019 году был подписан контракт стоимостью 52 млн. долл., предусматривающий модернизацию самолетов с их оснащением РЛС EL/M-2032, системой оповещения о радиолокационном облучении и другим оборудованием.

На четвертом этапе проекта первоначально предполагалось приобрести 4 дополнительных самолета, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы ВВС Таиланда. В феврале 2020 года Военно-воздушные силы Таиланда выпустили "Белую книгу по обороне", представляющую собой план закупок и модернизации вооружений на ближайшую перспективу. Одним из пунктов стала покупка двух дополнительных Т-50Т к 2022 году. Тем не менее, в апреле 2020 года правительство Таиланда приняло решение приостановить закупку дополнительных УТС T-50TH с целью перенаправления средств из оборонного бюджета на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19. В середине 2021 года программа возобновилась.

На текущий момент KAI экспортировала 156 учебно-тренировочных самолетов общей стоимостью около 3,1 млрд. долл. – 72 УТС усовершенствованной подготовки Т-50 на сумму 2,6 млрд. долл. и 84 УТС основной подготовки КТ-1 на сумму 700 млн. долл. Заказчиками компании стали Индонезия, Ирак, Таиланд, Турция, Перу и Филиппины.