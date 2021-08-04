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ТАСС

Модернизированные БМП-2М поступили на вооружение военной базы России в Таджикистане

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Машины примут участие в учениях на границе с Афганистаном, которые пройдут с 5 по 10 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М), которые примут участие в учениях трех стран на границе с Афганистаном, поступили на вооружение военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) поступила на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении.

БМП-2М будут задействованы в совместных учениях РФ, Узбекистана и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, которые пройдут с 5 по 10 августа.

БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

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