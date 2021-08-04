Войти
Известия.ru

Минобороны России сообщило о разработке дальней гиперзвуковой ракеты Х-95

511
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, рассказал во вторник, 3 августа, начальник военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего, опубликованной в журнале «Военная мысль».

На сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере является условием успешного ведения боевых действий, подчеркнул Зарудницкий. Один из факторов такого превосходства — эффективное применение ударной и истребительной авиации.

«В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — указал генерал-полковник

Начальник академии добавил, что для военно-космических сил (ВКС) разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.

При этом, по словам Зарудницкого, произвести и принять на вооружение новейшие образцы ВВСТ и создать необходимый боевой потенциал группировок войск (сил) недостаточно

«Необходимо разрабатывать и осваивать новые формы их применения и способы боевых действий, обеспечивающие достижение господства в воздушно-космической сфере», — резюмировал он.

21 июля гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов указал на возможность создания наземной версии «Циркона».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». Предполагается, что гиперзвуковыми ракетами будут вооружать фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую доведут до уровня 949АМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Адмирал Нахимов
К-132 Иркутск
Кинжал ЗРК
Ту-160
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Похожие новости
22.07.2021
Разработчик указал на возможность создания наземной версии «Циркона»
19.10.2020
«Циркон» материализовал мечты России о превосходстве
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 16:37
  • 9
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 16:36
  • 124
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы
  • 04.08 16:29
  • 3
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 04.08 16:26
  • 8203
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 16:22
  • 3
Видали мы ваши «Стелсы»!
  • 04.08 16:17
  • 33
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 04.08 16:13
  • 4
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 16:05
  • 2
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 04.08 15:39
  • 167
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 13:45
  • 1
Shukan Gendai (Япония): японское «сердце» у российских боевых дронов
  • 04.08 13:37
  • 111
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 04.08 13:34
  • 1
Украинская «Мотор Сич» пытается паразитировать на товарном знаке вертолета «Ми»
  • 04.08 11:24
  • 2
Немецкие истребители Typhoon получат ракету Meteor
  • 04.08 11:08
  • 3
Влияние "Науки". Как проблемы со стыковкой модуля сказались на земной космонавтике
  • 04.08 00:26
  • 10
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России