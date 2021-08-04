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Интерфакс-АВН

Засекреченную сеть для управления войсками развернули связисты на учениях в Сибири

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Новосибирск. 3 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Связисты общевойскового объединения Центрального военного округа развернули засекреченную многоступенчатую связь для управления войсками на учении в Кемеровской области и Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В ходе проведения учения военнослужащие совершили марш в назначенные районы, отработали вопросы маскировки, развернули станции связи Р-166-05 "Артек", комплексные аппаратные связи П-260 "Редут", радиорелейные станции Р-419 Л1 и Р-431 АМ и наладили рабочие частоты для обеспечения управления подразделениями по закрытым каналам связи", - говорится в сообщении.

Кроме того, связисты отработали установку видеоконференцсвязи между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири.

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