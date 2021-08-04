Кувейт получил первый танк М1А2К Abrams

Как сообщило командование вооруженных сил Кувейта, 29 июля 2021 года делегация сухопутных войск Кувейта приняла участие в церемонии передачи ей в Соединенных Штатах (точное место не указано) первого "нового" танка М1А2К Abrams из 218 запланированных к поставке по соглашению 2017 года.

Первый поставленный Кувейту "новый" танк М1А2К Abrams (с) командование вооруженных сил Кувейта

Напомним, что в декабре 2016 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей модернизации 218 основных танков M1A2 Abrams армии Кувейта (поставленных в 1994-1996 годах) в рамках американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Стоимость программы модернизации, головным подрядчиком в которой должна была выступать корпорация General Dynamics, была оценена в 1,7 млрд долл.

Однако в октябре 2017 года DSCA выпустило новое уведомление о предстоящей поставке Кувейту по линии FMS 218 бронекорпусов танков М1А1, и такого же количества 120-мм танковых пушек и газотурбинных двигателей AGT-1500 (все из наличия министерства обороны США) для "рекапитализации танков М1А2" Кувейта. Оценочная стоимость поставки составит всего 29 млн долл. Согласно уведомлению DSCA, Кувейт принял решение не использовать корпуса своих существующих танков М1А2 "из-за своей заинтересованности в поддержании оперативной готовности".

Как сообщил тогда журнал "Jane's Defence Weekly", со ссылкой на источник в Государственном департаменте США, правительство Кувейта приняло решение приобрести в США 218 танков M1A2 Abrams фактически новой постройки вместо ранее планировавшейся модернизации с капитальным ремонтом ныне находящихся на вооружении кувейтской армии 218 танков М1А2. Танки М1А2 для Кувейта должны изготавливаться заново с использованием упоминаемых в уведомлении DSCA корпусов бывших танков М1А1, 120-мм пушек и двигателей, с изготовлением новых башен и другого оборудования. Данные машины получили обозначение М1А2К. Работы по "рекапитализации" танков должна осуществлять корпорация General Dynamics на находящемся под ее управлением танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо).

По имеющимся данным, межправительственное соглашение с американской стороной по линии FMS о поставке Кувейту 218 таких "новых" танков М1А2К было заключено в конце 2017 года. В декабре 2017 года министерство обороны США выдало дивизиону General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics контракт стоимостью 24,3 млн долл на разработку и постройку опытного образца новой "уникальной" модификации М1А2К танка Abrams, предназначенной для серийных поставок в последующем Кувейту в рамках программы "рекапитализации" танков М1А2 кувейтской армии. Контракт на изготовление прототипа должен был быть реализован к 31 декабря 2019 года.

Согласно уведомлению DSCA от декабря 2016 года, "модернизированные" кувейтские танки должны получить дистанционно управляемые установки М153 Common Remotely Operated Weapons Station (CROWS) II с 12,7 мм пулеметами, дополнительные "противоснайперские" пулеметные установки Counter Sniper and Anti-Materiel Mount (CSAMM) с установкой 12,7-мм пулемета поверх ствола орудия, усиленное бронирование с некоей "специальной броней" ("special armor"), радиостанции AN/VRC-92E SINCGARS, переговорные устройства RT-1702, новые тепловизионные приборы ночного видения, новые стволы 120-мм пушек, и т.д. Экипажи получат очки ночного видения AN/PVS-7B.

Церемония передачи делегации сухопутных войск Кувейта первого "нового" танка М1А2К Abrams, 29.07.2021 (с) командование вооруженных сил Кувейта