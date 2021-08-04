Выход астронавтов с МКС в космос запланирован на 25 августа

Астронавты выйдут в открытый космос с борта американского сегмента Международной космической станции (МКС) 25 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя NASA.

Собеседник агентства отметил, что в выходе примут участие японец Акихико Хосидэ и американец Марк Ванде Хай.

Отмечается, что событие будет посвящено подготовке к установке еще одной новой панели солнечного источника питания iROSA снаружи сегмента станции, принадлежащего США.

В июне во время трех выходов астронавтов были установлены и раскрыты две панели iROSA. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей. Они предназначены для генерации большего количества электроэнергии.

Всего в 2021 году выполнены девять выходов в открытый космос с борта МКС: один по российской программе и восемь по американской. В начале сентября намечаются два выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, задача которых — проложить электрические и информационные кабели между модулями «Звезда» и «Наука».