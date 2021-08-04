Модернизация германских фрегатов проекта 123

Германское федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 30 июля 2021 года выдало шведской группе Saab AB контракты на общую сумму 4,6 млрд шведских крон (около 450 млн евро) на поставку нового радиоэлектронного вооружения для модернизации четырех фрегатов проекта 123 (F123, типа Brandenburg) ВМС Германии. Поставки и работы, включая последующее техническое сопровождение, будут осуществляться с 2021 по 2030 годы.

Изображение проектного облика модернизированного фрегата проекта 123 (F123, типа Brandenburg) ВМС Германии с установленными радиоэлектронными системами шведской группы Saab AB (с) Saab AB

Четыре фрегата проекта 123 (F 215 Brandenburg, F 216 Schleswig-Holstein, F 217 Bayern и F 218 Мecklenburg-Vorpommern) были введены в состав германского флота в 1994-1996 годы, и теперь должны быть после проведения среднего ремонта и модернизации введены в строй в 2024-2027 годах, что позволит продлить срок их службы еше на 10-15 лет. Ремонт и модернизацию фрегатов проекта 123 будет осуществлять германская компания Abeking & Rasmussen.

Группа Saab должна поставить для модернизируемых фрегатов автоматизированную систему боевого управления Saab 9LV Combat Management System, новые радиолокационные станции типов Sea Giraffe 4A и Sea Giraffe 1X, систему управления огнем Ceros 200 и в качестве главного подрядчика по модернизации обеспечить интеграцию оборудования ряда посторонних поставщиков, включая систему госопознавания.

Новые системы Saab должны заменить на фрегатах проекта 123 устаревшие РЛС производства Thales Nederland - обнаружения воздушных целей LW08 и общего обнаружения SMART-S, и системы управления огнем STIR 180.

Также на фрегатах в ходе модернизации должны быть заменены системы радиотехнической разведки и РЭБ, однако, согласно пресс-релизу BAAINBw, контракты на приобретение этих новых систем с неназываемыми поставщиками еще только предстоит заключить в 2021 году.

Головной фрегат F 215 Brandenburg проекта 123 ВМС Германии в современном облике (с) Sascha Jonack / Бундесвер