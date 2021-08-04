Оружие для боевого пловца

Полвека назад в войска поступил специальный подводный пистолет СПП 1

Разработанное в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения госкорпорации «Ростех» оружие до сих пор не имеет аналогов и используется как в российской, так и в ряде зарубежных армий. Недавно в соответствии с контрактом, заключенным между Рособоронэкспортом и иностранным заказчиком, ЦНИИТОЧМАШ произвел отгрузку 4,5-миллиметровых специальных подводных пистолетов СПП-1М и боеприпасов к ним. А ведь этому оружию более полувека.

Начальник отдела внешнеэкономической деятельности института Ирина Семеняко сообщила, что подводное оружие и боеприпасы к нему поставляются за рубеж с 1997 года. В основном продукция востребована в странах Азии и Ближнего Востока. «Исполненный контракт позволил нам увеличить экспортный потенциал предприятия и в перспективе нарастить долю ЦНИИТОЧМАШ и госкорпорации «Ростех» в целом на мировом рынке специального оружия», – подчеркнула она.

О том, как шла разработка подводного оружия, рассказывает один из его создателей, лауреат Государственной премии Российской Федерации, начальник сектора отдела по разработке стрелкового вооружения АО «ЦНИИТОЧМАШ» Петр Сердюков.

– Опытно-конструкторская работа по созданию, например, подводного пистолета «Моруж» (морское оружие) началась в ЦНИИТОЧМАШ в 1967 году, когда я еще в институте не работал.

Разработка велась в двух направлениях: под активно-реактивный выстрел и активный выстрел.

Над активно-реактивным патроном и пистолетом под него работали Дмитрий Ширяев и Сергей Матвейкин.

Активный патрон разрабатывался группой Ивана Касьянова. Проектированием оружия под него занимался Владимир Симонов.

В начале ОКР была проведена большая работа по обеспечению устойчивого полета в воде длинной пули активного патрона. В одном из вариантов на ее головной части были выполнены скосы, образующие миниатюрную турбинку. Поток воды, поступая на эти скосы, начинал вращать пулю, а пуля при этом получала стабилизацию. Но хорошей устойчивости добиться не удалось, поэтому пришлось полностью изменить конструкцию патрона.

В результате цельнометаллическая стальная игловидная пуля калибром 4,5 миллиметра и длиной 120 миллиметров с заостренной конической головной частью была выполнена с притуплением, которое при движении пули в воде с большой скоростью создавало кавитацию, приводящую к образованию так называемой каверны (пустоты), что резко снижает сопротивление воды и обеспечивает стабильность боеприпаса в водной среде.

При выстреле на суше, кстати, эта пуля дает очень коварный эффект. Она летит с большой энергией, кувыркаясь в воздухе, и при попадании в деревянный щит прорубает дюймовые доски поперек.

Для обеспечения герметичности в водной среде пуля в гильзе герметизировалась.

vpk-news.ru

– А над созданием подводного пистолета работал Владимир Симонов?

– Как я уже говорил, было две группы. Пистолет под активно-реактивный боеприпас разрабатывал Дмитрий Ширяев, а под активный – Владимир Симонов. Работали над созданием пистолета вдвоем – Владимир Васильевич и молодая девушка-техник Валентина Тарасова, которая помогала ему с чертежами. Я прибыл на работу в ЦНИИТОЧМАШ в 1969 году и был назначен в группу к Симонову.

К этому времени детали пистолета уже делались в опытном производстве, и мне поручили из чертежей деталей сделать сборочный чертеж пистолета.

Изготовленные на нашем опытном производстве два подводных комплекса под активно-реактивный и активный выстрелы были отправлены на испытания в Феодосию. По результатам испытаний лучшим был признан пистолет Д. Ширяева, а патрон – И. Касьянова и О. Кравченко. Им было поручено продолжать работу.

– Почему же все поменялось в итоге?

– Несмотря на то, что Симонову была поручена другая работа, он не захотел расставаться с подводной тематикой и поручил пистолетом заниматься мне.

В это время на испытательной базе ЦНИИТОЧМАШ проходил испытания пистолет Тульского оружейного завода конструкции Рафаила Хлынина (МСП). Конструкция запирания и способ заряжания пистолета МСП были взяты мною тогда за основу при разработке подводного пистолета. На мой взгляд, подобное заряжание и запирание наилучшим образом подходят для длинных подводных патронов. В работе над пистолетом мне помогал техник Владимир Толкачев, который только прибыл после срочной службы на Военно-морском флоте.

Заряжался наш пистолет аналогично пистолету МСП – путем перелома ствола относительно рамки. Патроны менялись с помощью обоймы. На этапе сдачи чертежей пистолета в производство нам сказали, что гильза патрона изменилась – стала меньше в диаметре. Пришлось все переделывать: блок стволов корректировал руководитель группы Симонов, рамку дорабатывал я. Естественно, с новым патроном оружие стало более аккуратным и эстетичным.

На морские испытания были представлены два типа пистолетов. Принципиально они отличались способом заряжания и запирания. У пистолета конструкции Ширяева заряжение происходило путем смены заряженных блоков стволов, двигающихся по полозьям. По итогам испытаний было решено, что на вооружение пойдет не пистолет Ширяева, а наш, как более удобный. Не нужно носить тяжелые сменные блоки стволов. Для удобства снаряжения и расснаряжения обоймы я разработал специальное приспособление, чтобы удобно обойму было набивать и извлекать из нее патроны или стреляные гильзы.

– Серийное производство пистолета осваивали на Тульском оружейном заводе?

– Да. Более того, при производстве в Туле пистолет еще усовершенствовали. Для уменьшения усилия спуска тульский конструктор Хлынин предложил вместо двигавшегося в продольном направлении спускового крючка сделать его поворачивающимся на оси, а от него протянуть тягу.

– Работы по созданию подводного пулемета велись одновременно?

– По завершении разработки подводного пистолетного комплекса была поставлена ОКР «Моруж-2» по подводному пулеметному комплексу (патрон – пулемет) для оснащения сверхмалых подводных лодок «Тритон», для боевых пловцов ВМФ СССР.

Головным разработчиком всего комплекса и патрона определили ЦНИИТОЧМАШ, а разработку пулемета поручили тульскому Центральному конструкторско-исследовательскому бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО).

К сожалению, разработка пулемета ЦКИБ СОО затянулась, и создалась угроза срыва предварительных испытаний. Поэтому директором ЦНИИТОЧМАШ Виктором Сабельниковым решено срочно разрабатывать пулемет и у нас в институте. Это поручили заместителю начальника научно-исследовательского отдела перспектив развития стрелкового вооружения и средств ближнего боя талантливому конструктору Петру Ткачеву. Именно им была предложена и реализована сбалансированная схема автоматики, по которой практически всеми КБ отрасли в 1965–1974 годах создавались автоматы в рамках ОКР по разработке 5,45-миллиметрового комплекса. И подводный пулемет АГ-026 Петр Андреевич выполнил по весьма оригинальной схеме. Была применена схема запирания со свободным затвором. Для уменьшения силы сопротивления в воде подвижные части выполнены из двух составляющих: поступательно движущейся подающей части с малым поперечным сечением и кинематически связанным с ней вращающимся маховиком, ось которого неподвижна относительно оружия и, соответственно, воды.

В это же время Симонов в рамках НИР «Моруж-3» разрабатывал подводный автомат.

– Но он пошел по другому пути?

– Совсем по другому. Давай, говорит, посмотри, как будет вести себя обычный автомат Калашникова под водой. Со склада взяли образец автомата Калашникова, которым занимался тогда Алексей Неугодов. Не знаю, с какой целью, но в нем изменили газовую камеру. Подпружиненный поршень был отделен от затворной рамы. Для проверки работоспособности автомата под водой все подходило.

Стреляли не обычными боевыми патронами калибра 7,62 миллиметра, а патронами 7,62 УС с уменьшенной скоростью пули. Автомат не подвел: и перезаряжался, и автоматика работала. Единственное, когда закончили стрельбу, на расстоянии полуметра лежала аккуратная кучка пуль, которые вылетали из ствола автомата. То есть в воде они быстро тормозились и никуда не летели. Все стреляные гильзы имели просечку капсюля. Таким образом, была подтверждена идея разработки оружия, скомпонованного по обычной газоотводной схеме, способного стрелять под водой.

– И подводный автомат стали делать по принципу обычного наземного автомата?

– Выходит, так. Мне Симонов сказал делать автомат под подводный пистолетный патрон, а сам начал заниматься автоматом под патрон, который дальше пошел на вооружение, – 5,66 миллиметра. Я сделал автомат под пистолетный патрон со свободным затвором, он более-менее начал работать, но за неперспективностью работа была прекращена.

– Как решили проблему?

– Я взял металлический магазин от автомата Калашникова, отрезал переднюю часть до величины подавателя, дальше нарезали пластинки, приварили их к боковым стенкам магазина… Выполненный на пластине в верхней задней части скос позволял патрону подниматься вверх на линию досылания. Окончательную точку в этом деле поставил слесарь-сборщик Евгений Федоров, который использовал свое ноу-хау… В связи с тем, что при досылании возможна разгерметизация патрона, компоновка образца была выполнена по схеме с задним шепталом.

– У автомата подводного, получается, тоже юбилей в этом году?

– Да, тоже 50 лет, как из образца выстрелили. Впервые этот автомат застрелял как раз под новый 1972 год. Тогда мы работали 31 декабря. Уже под самый вечер установили автомат в баке с водой, закрепить как следует не удалось, привязали проволокой. При стрельбе все сдвинулось, в результате пули пошли не в пулеуловитель из досок, а в бок бака. Пробили дырку около восьми – десяти сантиметров в поперечнике и затопили кабину. Хорошо, что полы были деревянными со щелями. Вода ушла в подпол. Стреляли, дергая за веревочку, – дистанционно.

Потом меня перевели в другой отдел, а с образцом автомата дальше продолжили работать Владимир Симонов и его жена Елена Симонова.

В частности, для стрельбы в двух средах был создан автоматический газовый регулятор, сбрасывающий при стрельбе вне воды часть пороховых газов. Именно этот узел позволяет автоматике АПС функционировать при стрельбе как в подводном положении, так и при выходе из воды.

Из внешних особенностей самой узнаваемой деталью стал магазин, рассчитанный на 26 длинных «игл» специального подводного патрона. Дальность стрельбы автомата зависит от глубины и составляет примерно 23–25 метров на глубине пять метров и 10–12 метров – на глубине 40 метров. На суше из АПС можно стрелять на дистанцию до 100 метров, но на практике боевые пловцы предпочитали брать с собой отдельный «сухопутный» автомат для надводной работы.

Справка «ВПК»

В 1982 году группу специалистов Миноборонпрома СССР, в том числе сотрудников ЦНИИТОЧМАШ П. Сазонова, О. Кравченко, В. Симонова наградили Государственной премией СССР за разработку комплекса противодиверсионного оружия.

Виталий Струговец, полковник запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года