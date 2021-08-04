В СССР работали над гигантскими 535-мм САУ с дальностью стрельбы 60 км

Источник изображения: Фото:"Отвага2004"

Советская артиллерия могла быть вооружена фантастическими по своим характеристикам артустановками. Речь идет о проектировавшихся в Свердловске орудиях - пусковых установках семейства Д-80, предназначенных для стрельбы активно-реактивными снарядами калибра 535 мм.

Они должны были вести огонь боеприпасами массой почти 905 кг, при этом дальность применения составляла 60000 м.

Так, один из образцов планировался на шасси легкого артиллерийского тягача МТ-ЛБ. Еще один - на платформе колесного вездехода ЗиЛ-135Л с колесной формулой 8х8.

Источник изображения: Фото:"Отвага2004"

Над кабиной устанавливалась вращающаяся кассета на четыре активно -реактивных снаряда для дульной зарядки ствола. Ведение огня предполагалось с опорной плиты типа минометной. Еще один гусеничный вариант уже имел традиционное казнозарядное заряжание.

Как отмечается на сайте "Отвага2004", первоначально эти разработки конкурировали с ракетным комплексом "Луна". В ОКБ-9 для нее создавалась система наведения и коррекции снаряда, позволяющая достичь аналогичной точности. Однако с появлением ОТР "Точка" продолжение темы Д-80 потеряло смысл.