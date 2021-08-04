Улетная работа

Пять дней авиасалона заменяют месяцы обычных переговоров

На прошлой неделе в подмосковном Жуковском состоялся один из самых крупных авиационных салонов в мире – МАКС-2021, на котором свой стенд представил АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Одной из основных задач участия было продемонстрировать сильные стороны предприятия. АПЗ презентовал не только изделия, но и возможности производства – механообрабатывающего, сборочного, инструментального, литейного и по переработке пластмасс.

– Многие вопросы на МАКСе решаются оперативнее, – отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Деловая площадка форума – это место общения, график встреч расписан буквально по минутам. В обычном рабочем режиме такой объем переговоров мы бы проводили месяцами. Состоялись переговоры с представителями ОКБ Сухого. Речь шла о разработке опытных образцов электропривода элерона для новых самолетов с последующим серийным производством на нашем предприятии. Встречались с поставщиками комплектующих, так как предъявляем все более жесткие требования к срокам и качеству поставок. Обсудили условия отгрузки наших изделий потребителям на 2021-2025 годы. Пообщались с представителями банковских структур, которые заинтересованы работать с АПЗ. Таким образом, на выставке присутствовал большой спектр наших контрагентов.

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Традиционно мы презентуем гироскопы, системы управления, рулевые приводы, изделия точной механики. Это буквально ювелирная работа, которую мы делаем на АПЗ.

Представлен на стенде и БПЛА «Грач». Вертолет-беспилотник сейчас проходит третью модернизацию под уточненное техзадание с новым двигателем. Кстати, здесь состоялись переговоры с российскими производителями двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся решить вопрос замены импортного двигателя.

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Наш завод серийный, в основном производит продукцию институтов-разработчиков. Но есть и собственные разработки. Мы сейчас активно развиваем кооперацию с компаниями, которые мобильны и могут гибко реагировать на потребности рынка, для серийного производства конкурентоспособной продукции на нашем предприятии.

Комментарии

Иван Нестеров, коммерческий директор АО «АПЗ»:

– Атмосфера выставки способствует успешным переговорам. Номенклатура нашего предприятия довольно специфическая, потому больше, конечно, общаемся с нашими постоянными клиентами, но есть и те, кто стремится войти в нашу кооперацию.

Сергей Комаров, главный технолог – заместитель технического директора АО «АПЗ»:

– Конек нашего предприятия – изготовление негабаритных корпусных деталей с очень точными, микронными допусками. Здесь мы продолжаем удерживать лидирующие позиции и составляем серьезную конкуренцию.

Лилия Сорокина

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года