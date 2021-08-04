«Гончая» нового века

В ОКБ Микояна создают МиГ-41 – истребитель дальнего перехвата

Старый добрый перехватчик МиГ-31, модернизированный до модификации БМ, эксплуатируется уже 40 лет. И периодически возникают разговоры, что скоро ему уходить на покой. Заменить его должен новый перехватчик с более весомыми характеристиками. Уже есть проект создания такой машины – перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП). В СМИ за этим самолетом, которого пока нет, уже утвердилось название МиГ-41. Что довольно логично, поскольку в роли генерального разработчика выступает российская самолетостроительная компания «МиГ».

Вот и на прошедшем в подмосковном Жуковском авиационно-космическом форуме «МАКС-2021» было сказано, что проект ПАК ДП переходит в стадию ОКР. И это означает, что лед тронулся.

МиГ-25 гонял «Черного дрозда»

Перехватчики – довольно специфические самолеты. Они, если можно так выразиться, несколько неуклюжи. То есть быстрый воздушный бой с противником – не их специализация. О какой маневренности можно говорить, если максимальная перегрузочная способность у МиГ-31 всего 5 g. Лишь у бомбардировщиков она меньше. У любого истребителя, созданного для завоевания господства в воздухе, этот параметр не меньше 8, но, как правило, 9 g.

От перехватчика требуется догнать противника на любой высоте и отстреляться ракетами «воздух-воздух». Причем запас оружия должен быть значительным, поэтому МиГ-31, а до него МиГ-25 были тяжелыми самолетами с мощными двигателями, позволявшими разгоняться до очень высоких скоростей.

Каждый новый ЛА в истребительной авиации создается в результате выбора одной из двух стратегических концепций. Либо для того, чтобы боевыми характеристиками опережать неприятеля настолько, чтобы у вероятного противника не было средств борьбы с ним. К таковым относится истребитель четвертого поколения Су-27. С конца 80-х годов именно он стал наиболее успешной машиной, отодвинув с лидирующих позиций американский F-15.

“Нам известно лишь то, что перехватчик будет развивать скорость порядка 4–4,3 М. И это значит, что придется совершить серьезный прорыв в двигателестроении, материаловедении, топливной химии”

Либо для того, чтобы дать ответ на появление у вероятного противника такого самолета, для борьбы против которого у собственных ВВС нет необходимых технических ресурсов. В рамках такой стратегии появился перехватчик МиГ-25, ставший ответом сразу на три очень опасных американских вызова. В 1960 году на вооружение ВВС США был принят первый в истории сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-58 Hustler («Мошенник»), носитель пяти термоядерных бомб. Он мог развивать скорость свыше 2100 километров в час, что в те времена удавалось далеко не каждому истребителю. МиГ-25 должен был пресекать полеты В-58. Однако этого не произошло – советский перехватчик приняли на вооружение в 1970 году, когда «Мошенника» уже начали выводить из эскадрилий стратегического командования ВВС. Но заменили его на тактический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла F-111, у которого скорость была еще больше – 2650 километров в час.

В начале 70-х в США подняли уникальный стратегический самолет-разведчик SR-71 Blackbird («Черный дрозд»), способный развивать скорость до 3000 километров в час. А в одном из испытательных полетов он разогнался до 3500. «Дрозд» начал регулярно наведываться в воздушное пространство СССР и в районе Кольского полуострова, и над Балтийским морем, и на Дальнем Востоке либо вплотную приближался к границе в нейтральной зоне, чтобы вести радиотехническую, радиолокационную и оптико-электронную разведку.

Но легкой жизни у сверхдорогого «Черного дрозда» не получилось, его часто перехватывали скоростные МиГ-25, вытесняя подальше от границы. А затем его еще более активно начали гонять летчики на МиГ-31.

Можно было бы сказать, что в 80-е годы именно МиГ-31 выдавил SR-71 из разведывательной авиации США. Однако куда большую роль в этом деле сыграла громадная дороговизна эксплуатации «Черного дрозда». Для него производили специальное топливо. Для шестнадцати «Дроздов» держали более полусотни специальных заправщиков. Регламентные работы после 100 часов полета продолжались три недели.

И наконец, МиГ-25 должен был стать ответом на создание в США сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie, который должен был развивать скорость 3200 километров в час и иметь потолок больше 23 километров. Поскольку различные участки фюзеляжа «Валькирии» при полете нагревались до температуры от 240 до 340 градусов, в его конструкции использовались нержавеющие стали и титановые сплавы. Но МиГ-25 не пришлось соперничать с этим монстром, проект исчерпался двумя построенными прототипами.

А в судьбе советского перехватчика роковую роль сыграл предатель Виктор Беленко. В 1976-м он угнал МиГ-25 в Японию, и японцы немедленно передали его американцам для изучения. В результате пришлось на всех военных самолетах экстренно заменять систему государственного опознавания «Кремний» на специально разработанную «Пароль». При этом пришлось существенно модернизировать и перехватчик, поскольку американские специалисты вдумчиво ознакомились со всеми его секретами.

МиГ-31 и американский «Кот»

Решению в 1968 году о создании нового перехватчика, который превзошел бы по боевым возможностям МиГ-25, способствовало два обстоятельства. Во-первых, тогда бомбардировщик B-58 все еще эксплуатировался в стратегической авиации США, а также совершал свои полеты к границам СССР стервятник «Черный дрозд» – SR-71.

Во-вторых, пора было заменять более совершенной машиной перехватчик Ту-128, у которого на уровне была только большая дальность полета. Скорость же и потолок были крайне посредственными – 1655 километров в час и 15 600 метров, то есть он был практически бесполезен при встрече не только с «Черным дроздом», но и с В-58.

Серийное производство тяжелого двухместного перехватчика МиГ-31 началось в конце 70-х годов. По скоростным качествам он не столь существенно превосходил МиГ-25, развивая скорость в 3200 километров в час, и практический потолок был выше лишь на 800 метров, достигая 21 500 метров. Зато существенным образом улучшено бортовое оборудование, что было неизбежно, поскольку МиГ-31 принадлежал уже к четвертому поколению, а не к третьему, как МиГ-35.

Но и в своей генерации он значительно вырвался вперед, став самолетом завтрашнего дня. На нем впервые в истории авиации была установлена РЛС Н007 «Заслон» с фазированной антенной решеткой, что дало летчикам серьезное преимущество, поскольку ФАР позволяла отклонять сканирующий луч не механическим поворотом антенны, а электронным способом, то есть практически мгновенно.

Использование принципиально новой бортовой РЛС позволило увеличить количество одновременно обнаруживаемых целей до 24, а сопровождаемых – до четырех. Также четыре цели можно было обстреливать одновременно. Возросла дальность обнаружения, достигнув 250 километров для бомбардировщиков и 170 – для истребителей. Для поиска целей в пассивном режиме, то есть с выключенной РЛС, использовался тепловой пеленгатор 8ТК, обнаруживающий самолет по инфракрасному излучению работающего двигателя на расстоянии до 56 километров. Для начала 80-х годов в четвертом поколении ЛА это были прекрасные результаты. Самолеты НАТО приблизились к ним лишь спустя несколько лет.

Фото: google.com

К моменту принятия МиГ-31 на вооружение появилась ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-33 – 120 километров. Через некоторое время расстояние ее полета довели до 160 километров, что совпало с дальностью наведения ракеты на цель системой управления вооружением на базе РЛС «Заслон». МиГ-31, имевший значительный максимальный взлетный вес, достигавший 46 750 килограммов, обладал солидной ракетной загрузкой: мог нести четыре ракеты большой дальности и четыре ракеты средней или малой дальности. Была еще и автоматическая 23-мм пушка.

Этого оказалось вполне достаточно для перехвата любого нарушителя воздушного пространства Советского Союза. И нет ничего удивительного, что перехватчик, обладающий столь солидным взлетным весом, имел не впечатляющую ракетную нагрузку. Все остальные весовые ресурсы уходили на топливо, которого сверхскоростному самолету требовалось много. Еще следует учесть и значительный боевой радиус, равный 750 километрам.

Среди перехватчиков у МиГ-31 не было в мире конкурентов. Лучшим американским перехватчиком считался палубный самолет с изменяемой геометрией крыла Grumman F-14 Tomcat («Кот»), появившийся в середине 70-х годов. В процессе модернизаций конструкторы компании Grumman пытались подтянуть его до уровня МиГ-31, но так и не смогли этого сделать до 2006 года, когда самолет был снят с вооружения.

Хотя, конечно, перед этими двумя ЛА стояли не вполне идентичные задачи. «Коту» надлежало не только перехватывать самолеты, которые могли оказывать лишь пассивное сопротивление, не ввязываясь в драку, но и участвовать в воздушных сражениях при прорыве обороны противника на берегу. А МиГ-31 должен патрулировать большие территории, поскольку такова уж географическая особенность страны, и не стремиться к завоеванию господства в воздухе. Его задача – обнаружить нарушителя на как можно дальнем расстоянии, догнать и/или вытеснить его из охраняемой доны, или уничтожить ракетами.

«Кот» последней модификации достигал вполне приличных 2500 километров в час. И боевой радиус имел солидный – 950 километров. На вооружении – значительный арсенал ракет, которые можно было брать в объеме до 6500 килограммов. Главная ракета большой дальности AIM-54 превосходила Р-33. Ее дальность достигала 185 километров, скорость – 5 M. Чуть выше были и перегрузочные возможности.

Однако F-14 при перехвате был, что называется, на голову ниже МиГ-31. И вот почему. Главное качество определяет важнейшая для самолетов этого типа характеристика – «предельный рубеж перехвата», то есть при каком расстоянии между целью и истребителем возможен перехват. При скорости цели 2,35 М для МиГ-31 этот параметр равен 720 километрам. Для «Кота» летящая со скоростью всего лишь 1,5 М цель досягаема с расстояния, не превышающего 250 километров. При скорости нарушителя 0,8 М рубежи перехвата такие: 1250 километров – МиГ-31 и 800 – F-14.

А в 2006 году строевые МиГ-31 начали модернизировать до модификации МиГ-31БМ. Теперь это более совершенная машина благодаря оснащению современной авионикой. Так, например, РЛС «Заслон-М» способна обнаруживать бомбардировщики на расстоянии в 400, а истребители четвертого поколения – до 280 километров. Усилила возможности перехватчика и ракета Р-37, дальность которой превышает 300 километров.

Появился еще и МиГ-31К. Но это уже другая песня – он используется как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

МиГ-41: перехват на орбите

Казалось бы, существенных поводов для создания нового перехватчика, превосходящего по боевым возможностям МиГ-31, нет. Хотя бы потому, что в мире больше никто не создает новые самолеты такого типа. Завершилась характерная для середины прошлого века гонка скоростей. Теперь истребители, а уж тем более бомбардировщики редко превышают границу скорости 2400 километров в час.

Теперь на перехват разведывательных ЛА и истребителей, решающих провокационные задачи, вылетают Су-30, Су-35 и даже ветеран Су-27. Их возможностей более чем достаточно. Для совсем уж экстренных случаев существуют зенитно-ракетные системы большой и средней дальности. А они в России, по всеобщему мнению, лучшие в мире. Мимо мышь не прошмыгнет.

Однако мир вооружений не стоит на месте, бурно развиваясь. Необходимо уже сейчас предвидеть и постараться предотвратить угрозы, которые появятся в обозримом времени, готовить на них ответы.

В США уже несколько лет раскручивается концепция быстрого глобального удара, которая предполагает нанесение обезоруживающего неядерного удара в любую точку земного шара. При этом в качестве стартовых площадок должны использоваться американские базы, рассеянные по всему свету, ВМС, ВВС, а также космические платформы. Вот со всем этим агрессивным разнообразием и предстоит бороться перспективному МиГ-41.

При этом есть проекты и «мгновенной» доставки десанта и сопутствующей техники. Так, например, вовсю разрабатывается проект глобальной транспортной системы на основе ракеты-носителя Starship. Совершив суборбитальный полет, ракета будет приземляться в заданной точке земной поверхности. Эта группа вооружений также будет «клиентурой» ПАК ДП.

Есть и еще одна серьезная проблема, которую предстоит решать МиГ-41, – борьба со спутниками. Конечно, их можно перехватывать при помощи солидных ракет, которые мало отличаются от космических носителей. Но это слишком дорогое удовольствие. Так, например, в США действует секретная программа беспилотного космоплана Х-37. Два корабля попеременно отправляются в космос начиная с 2010 года, где в течение двухлетнего цикла «перепрыгивают» с орбиты на орбиту, совершая при этом загадочные действия. Эксперты склонны считать, что эти аппараты являются «истребителями спутников», совершающими орбитальное патрулирование.

Так что уже сейчас есть очень серьезные задачи, требующие, чтобы ПАК ДП обладал уникальными характеристиками. Руководство РСК «МиГ» с недавних пор начало делиться со СМИ некоторыми подробностями разработки, однако очень скупо. Поэтому нам известно лишь то, что перехватчик будет развивать скорость порядка 4–4,3 М. И это значит, что придется совершить серьезный прорыв в двигателестроении, материаловедении, топливной химии.

Также предполагается, что перехватчик сможет работать в двух режимах – пилотируемом и беспилотном, получит дальность полета существенно большую, чем у МиГ-31. Также к моменту первых полетов МиГ-41 должна появиться сверхдальняя ракета КС-172 с дальностью 400 километров.

И это пока все. Но и из этих скупых сведений понятно, что РСК «МиГ» предстоит проделать гигантскую работу, результаты которой могут появиться в лучшем случае в конце этого десятилетия.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года