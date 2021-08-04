Командующий Вторым флотом США Льюис назвал сотрудничество с Россией адекватным

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил РИА Новости, что сотрудничество с российскими военными он оценивает как "адекватное" и считает возможным его развитие.

В зону ответственности Второго флота ВМС США входит северная часть Атлантического океана.

"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), ну и для общего блага", - сказал адмирал.

"Мы приветствуем любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными", - добавил Льюис.

"Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует. У нас был такой опыт от первого лица пару лет назад, когда мы были в Балтийском море и действовали рядом с российскими силами, и никогда никаких проблем не было. Все было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь", - сказал военачальник.

Среди возможных тем сотрудничества арктических стран адмирал назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Он привел пример: рыбные угодья между Норвегией и Россией одни из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море. "Это все подлинные области, в которых нам нужно работать вместе", - сказал адмирал.

Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.