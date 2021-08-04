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Интерфакс-АВН

Рогозин обсудил с представителями Белоруссии сотрудничество в области пилотируемой космонавтики

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Перспективы взаимодействия в пилотируемой космонавтике обсудили на встрече в Москве глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, председатель Президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков и посол республики в РФ Владимир Семашко, сообщает в понедельник "Роскосмос".

"В ходе мероприятия были затронуты вопросы о перспективах взаимодействия в пилотируемой космонавтике, а также обсуждались темы, связанные с реализацией совместных проектов в сфере дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении госкорпорации на ее сайте.

Подчеркивается, что встреча была посвящена актуальным вопросам развития российско-белорусского сотрудничества в космосе.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергей Крикалёв, а также заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

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