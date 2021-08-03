Депутат Госдумы Бальбек: флоту США никто не позволит "пастись" возле берегов России

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей на территориальные воды других государств, заявил, что американская "наглость" - не сенсация, никто не разрешит флоту США "пастись" у российских берегов.

Ранее Кент сказал, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как в конце июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Он отметил, что подобные действия предпринимались и в советское время.

"Если американский советник думал открыть нам тайну про американскую наглость, то сенсации не вышло. Кто бы ни считал Крым украинским, по киевским разрешениям в наших терводах он ходить не будет. Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет", - сказал Бальбек РИА Новости.

Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.