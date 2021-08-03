Беспилотник "Орион" с противотанковыми ракетами "Вихрь-М" испытают осенью

Как стало известно, этой осенью должны начаться госиспытания беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенного высокоточными противотанковыми управляемыми ракетами "Вихрь-М".

Впрочем, это будет скорее чистая формальность. Дело в том, что "Вихри" уже прошли успешное боевое крещение в Сирии. Их применяли с вертолетов Ка-52 и тех же беспилотных "Орионов".

Надо отметить, что "Орион" - название гражданского многофункционального беспилотного летательного аппарата. Его военная версия носит имя "Иноходец".

В Сирии этот первый в нашей стране реально существующий ударно-разведывательный беспилотник использовался для мониторинга наземных объектов и выполнял ударные задачи. Он наносил удары по базам боевиков и их технике небольшими корректируемыми авиабомбами, а также "Вихрями". Результаты военные оценили очень высоко.

Теперь для того чтобы "Иноходец" в ударной комплектации официально встал в строй Вооруженных сил, необходимо провести госиспытания.

Они будут строгими, но отчасти все-таки формальными, так как боевые возможности "Иноходца", оснащенного бомбами и управляемыми ракетами, подтверждены на войне.

Напомним, максимальный взлетный вес "Ориона-Иноходца" - 1000 кг, масса полезной нагрузки - до 250 кг. Продолжительность полета - 24 часа. Вес ракеты "Вихрь-М" в транспортно-пусковом контейнере - около 60 кг. То есть "Иноходец" может спокойно нести четыре пусковых контейнера, хотя, скорее всего, их будет три. Этого вполне достаточно, так как вероятность поражения цели типа танк, даже при его движении - восемьдесят процентов.

Управляемые "Вихрь-М" применяются днем и ночью в любых погодных условиях на дальности до 10 км. Ракета пробивает около метра гомогенной брони

Высокая сверхзвуковая скорость управляемой ракеты (до 610 м/c) позволяет ей преодолевать дистанцию в 6 км менее чем за 14 секунд. Для сравнения, самая мощная американская вертолетная противотанковая ракета FGN-114K Hallfire летит с более низкой скоростью, и такое же расстояние преодолевает почти за 20 секунд. Пробиваемость нашей ракеты - около метра гомогенной брони.

Управляемые ракеты "Вихрь-М" применяются днем и ночью в любых погодных условиях на дальность до 10 км.

Впервые в боевых условиях их испытали в 2001 году при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе. Стреляли ими с вертолета Ка-50 "Черная акула". Герой России полковник ВВС Александр Рудых, бывший начальник отдела боевой подготовки армейской авиации, принимавший участие в тех испытаниях, рассказывал, что ракетой "Вихрь" с дальности в 2,2 километра попал в оконный проем замаскированного опорного пункта боевиков, который был размером с форточку. Опорный пункт был уничтожен.

В Сирии "Вихри" лишь подтвердили свои высокие качества. А то, что их носителями станут беспилотники, значительно усилит боевую мощь подразделений, на вооружение которых поступят "Иноходцы".

Впервые этот беспилотник, правда, с надписью на корпусе "Орион", в комплектации с "Вихрем", показали на авиасалоне МАКС-2021. Более широкая презентация его боевых возможностей состоится на военно-техническом форуме "Армия-2021".

Сергей Птичкин